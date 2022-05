FOTO Un avion cu 122 de persoane la bord a luat foc în timpul decolării, într-un aeroport din China

21:40

Primul președinte al Ucrainei, Leonid Kravciuk , a murit astăzi, 10 mai, după o lungă boală. Anunțul a fost făcut pentru Ukrainian News de o sursă din cercul familiei. „Astăzi, 10 mai 2022, la ora 17:00, ora Kievului, Leonid Makarovici Kravciuk, primul președinte al Ucrainei independente, a murit după o lungă boală”, se arată în mesaj. Moartea lui […] The post A murit primul președinte al Ucrainei, unul din liderii care a pus capăt existenței URSS appeared first on NewsMaker.