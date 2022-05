Ce efect a avut asupra Europei decizia Ucrainei de a opri utilizarea unei rute majore de tranzit a gazului rusesc

12:10

În acest an avem un fenomen fără precedent în istoria țării, când datoria de stat internă înregistrează o scădere semnificativă de 1,2 miliarde lei pe parcursul a doar 4 luni din an. În toată istoria Moldovei noi am asistat la o creștere constantă a datoriei interne, mai puțin în acest an, când Guvernul depune toate […] Articolul Bancherii visau la saci cu bani, dar statul renunță la împrumuturile scumpe. Datoria s-a redus cu 1,2 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.