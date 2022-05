Tinerii din Moldova care vor să se lanseze în afaceri pot primi granturi de până la 200 de mii lei

19:40

În contextul scumpirilor semnificative ale prețurilor de comercializare cu amănuntul la ulei, Consiliul Concurenţei a solicitat documentele și informațiile relevante de la producătorul de ulei de floarea-soarelui. În cazul în care vor fi stabilite semne de încălcare a legislației în domeniul concurenței, Consiliul va iniția o investigație. „Precizăm că deținerea unei poziții dominante pe piață nu se […] The post Consiliul Concurenței investighează cauzele scumpirii uleiului vegetal, după ce un litru costă și 50 de lei în unele magazine appeared first on NewsMaker.