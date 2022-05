Edilul capitalei a declarat că în mandatul actual vrea să demonstreze că toate promisiunile sale electorale vor fi realizate

11:00

Ministrul de Interne, Ana Revenco, a confirmat că efectivul Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, care va fi dislocat la hotarul Republicii Moldova, în special pe segmentul moldo-ucrainean, va avea asupra sa arme de serviciu. Demnitarul a declarat că ofițerii FRONTEX vor avea dreptul să folosească acest armament ”în exclusivitate pentru [...] The post Ministrul de Interne confirmă: Efectivul FRONTEX dislocat la granița de stat a țării noastre are dreptul să dețină și să folosească arme appeared first on politics.md.