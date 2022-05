6 lei ar putea costa călătoria cu transportul public din Chișinău

15:50

Durerile de spate sunt din ce in ce mai prezente in vietile noastre. De cele mai multe ori, ele apar ca o consecinta a adoptarii unei posturi nepotrivite, fie ca este vorba despre modul in care mergem pe strada sau despre cel in care ne asezam la birou, cand lucram la serviciu, scrie cumsa.ro. Cauze […] Articolul Cum sa tratezi durerile de spate cu remedii naturale apare prima dată în AgroTV.