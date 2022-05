GALERIE FOTO/ Condiții insalubre și lipsa medicamentelor: Batalionul Azov publică imagini cu soldații răniți cară apără oțelăria Azovstal - ultima redută de rezistenţă a combatanţilor ucraineni

14:01

Cotidianul The New York Times a câştigat luni trei premii Pulitzer, în timp ce rivalul său, The Washington Post, a fost recompensat cu distincţia pentru serviciul public, iar Reuters a obţinut premiul pentru fotoreportaj. Jurnaliştilor ucraineni li s-a acordat un Pulitzer special pentru „curajul” lor de a relata despre invadarea ţării lor de către Rusia, consiliul prestigiosului premiu aducând de asemenea un omagiu celor 12 jurnalişti ucişi din acest an în timp ce acopereau războiul din Ucraina, informează AFP şi Reuters.