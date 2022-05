Zdubii și frații Advahov au reușit să aducă Moldova în marea finală Eurovision 2022

12:30

Cadavrele a 44 de civili au fost găsite sub dărâmăturile unei clădiri cu cinci etaje din Izium (regiunea Harkov), oraș ucrainean aflat temporar sub ocupația trupelor ruse – anunță, marți, ...