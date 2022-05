(VIDEO)Zdob și Zdub și Orchestra Fraților Advahov s-au calificat în marea finală Eurovision 2022

14:20

Esența imperialismului „velicorus”A rămas foarte puțin timp până la 9 mai. De ce pun atât de mult accent pe ziua de 9 mai? Trebuie să înțelegeți că după destrămarea Uniunii Sovietice, moștenitorul de drept al acesteia, al drepturilor și obligațiilor, precum și a ideologiei sovietice este Federația Rusă. Cu alte cuvinte, pentru Federația Rusă cea mai mare victorie și realizare, firul logic și roșu, în jurul căruia se învârte acest imperialism velicorus este ziua de 9 mai, pe care o consideră o victorie asupra nazismului. De ce imperialism? Federația Rusă și Uniunea Sovietică au fost construite după principiul „noi suntem mari, voi sunteți mici”, „Noi suntem țara, voi sunteți gubernie”. În ei zace această dorință de a se considera și autointitula „fratele mai mare”.În același timp, îi numesc velicoruși, întrucât mereu și-au preamărit istoria și și-au asumat un rol extrem de important în existența noastră. „Dacă nu ar fi fost ei, noi am fi fost și astăzi în opinci, în glod și sărăcie. Dacă nu ar fi fost ei, noi nici măcar nu am fi apărut pe fața pământului”. Exact acesta este firul propagandei rusești, ca și cum ei ne-au luat maimuțe și ne-au făcut oameni – asta este logica imperialismului velicorus. 9 mai, pentru ei, este triumful, steluța din vârful bradului de Crăciun, pe care ei îl sărbătoresc cu cel mai mare fast.În timp ce întreaga lume a mers înainte cu dezvoltarea tehnologică, Federația Rusă are un singur motiv de „mândrie” – 9 mai „Ziua Victoriei”. Culmea situației este că Federația Rusă manipulează prin această zi de 9 mai. Pentru ei, cel de-al Doilea Război Mondial nu a început în 1939, ca pentru restul globului pământesc. Pentru ei, cel de-al Doilea Război Mondial începe în 1941. Din 39 până în 41, „au dispărut”. Știți de ce? Pentru că din 1939 până în 1941 ei au fost aliații, au fost mână în mână cu armata lui Hitler, atunci când au ocupat Cehoslovacia și Polonia. Asta nu vă spun ei, pentru că nu le convine această parte a istoriei. Vor ieși în Piața Marii Adunări Naționale pentru a aclama „Uraaa, am câștigat!”. Totuși, foarte puțini dintre ei cunosc ce a fost cu adevărat în acea perioadă, ce s-a întâmplat și cu ce sacrificii s-a făcut victoria.Astăzi, se omoară între ei cei doi frați – ucrainenii și rușii. Cele mai mari pierderi din cel de-al doilea Război Mondial le-a suportat anume Ucraina. Să învinuieși astăzi Ucraina de nazism și fascism înseamnă practic să-ți bați joc de propriul popor. În același timp, ce nu vă spun ei este că au o altă denumire pentru cel de-al Doilea Război Mondial. Ei îi spun „Marele Război pentru Apărarea Patriei”, pentru că minciuna trebuie să fie grosolană și spusă până la capăt. Când toată lumea spune că afară e ziua, Rusia va spune că afară e noaptea. De ce? Pentru a-și putea crea propriul punct de vedere. Chiar dacă acest punct de vedere este aberant și lipsit de orice logică... La data de 9 mai, Rusia vrea să facă aici o provocareRusia are nevoie de un pretext, iar atunci când Rusia nu poate să-l obțină, îl fabrică. Rusia este în stare să însceneze o provocare, o destabilizare sau un pretext. Poate veți spune că rușii pot intra aici și fără pretexte. Foarte corect, însă le-ar fi mult mai convenabil să aibă la îndemână un pretext. De asta, Rusia investește bani enormi în propagandă. Dacă Rusia nu ar avea nevoie de pretexte, de susținerea populară a diferitor state, politicieni, grupuri populare, de ce ar mai investi atâtea milioane în posturile de televiziune? În Republica Moldova sunt peste 22 de posturi de televiziune, radio și presă scrisă plătită și finanțată de Federația Rusă. Credeți că acest lucru este întâmplător? Credeți că întâmplător rușii investesc atâția bani pentru a spăla creierul moldovenilor? Știți de ce zilnic ei publică mizerii și manipulare? Pentru a-și loba interesele departe de granițele teritoriului lor. Exact asta face Rusia în statele Uniunii Europene. Aud tot mai des în România și în alte state europene „că nu-i războiul nostru, să nu ne băgăm acolo că e o provocare pentru Rusia, susținem Ucraina, dar fără arme”.Dragi prieteni, să nu susținem astăzi Ucraina cu arme înseamnă să susținem indirect Federația Rusă, înseamnă să lăsăm Ucraina pradă Federației Ruse. Dacă Ucraina va cădea și va fi ocupată de Federația Rusă, înseamnă că Rusia va ajunge la hotarele noastre. Dacă țineți cu adevărat la democrație, la viață, libertate, patriotism, demnitate, la valorile general-umane, noi trebuie să susținem Ucraina.Văd tot mai des expuneri de genul „Noi nu vrem război, noi vrem Pace”. Și atunci ce să facem, prieteni? Să capitulăm în fața Rusiei? Adică dacă Rusia atacă Ucraina, atunci Ucraina trebuie să capituleze în fața Rusiei?! Dacă Rusia mâine atacă NATO și UE, trebuie să capitulăm în fața lor, să ne predăm sub pretextul că „nu vrem război”?! Cea mai bună cale de a nu avea un război este fie să-l previi, fie să te aperi. Ucraina nu are cum să-l prevină sau să se dea la o parte. Și pentru că Federația Rusă are poftă de mai mult decât atât, vrea să ajungă și la Chișinău.Să fim atenți la Transnistria, acolo unde se întâmplă lucruri foarte interesante. Am văzut în România și în Moldova propaganda, potrivit căreia acele atentate le-ar fi făcut armata ucraineană. Prostie mai mare nu am auzit! Dacă voiau ucrainenii, bombardau demult tot ce mai este prin Transnistria. Însă, bineînțeles, spre deosebire de Rusia, Ucraina nu are acest interes. N-ar fi explodat această clădire a Securității într-o zi de odihnă, când este pustie. Dacă ar fi vrut, ucrainenii bombardau în plină zi, când era cât mai multă lume. Clădirea, blocul nu îi interesează pe nimeni. Trebuie să înțelegem că acesta a fost un atentat al Rusiei sub steag fals, adică au făcut-o ei, dar au dat vina pe ucraineni. Asta au făcut mereu! Au venit în Republica Moldova în 1992 și au spus că noi am omorât propriii oameni. Au venit în Georgia în 2008 și au spus că sunt acolo pentru că georgienii se omoară între ei. Este exact aceeași schemă! Nimic nou, iar propaganda este aceeași de ani de zile.Culmea e că au început acum toți cu pretenții: „Dați-ne Bucovina, dați-ne sudul Basarabiei”. Bineînțeles, sunt teritoriile noastre. Dar vreau să vă întreb – de ce tocmai acum cereți acest lucru, când Ucraina este în război cu Rusia? Tocmai acum s-au activizat acești „patrioți” care spun să ne luăm ce e al nostru. Dar până acum de ce ați tăcut?! Timp de 30 de ani v-a durut fix în pix de acești români, iar acum v-ați făcut peste noapte mari patrioți – după ce v-a dat Putin dezlegare la teritorii. Aveți grijă, prieteni, pentru că drumul în iad este pavat cu intenții bune.Este firesc să dorim teritoriile noastre înapoi, dar a debita acum aceste mesaje înseamna a repeta exact propaganda lui Vladimir Putin. La ora actuală, Putin aplică tactica „dezbină și condu”. Cu cât mai pasivi, cu cât mai indiferenți vom asista la ceea ce se întâmplă în Ucraina, cu atât mai rapid Rusia va ocupa Ucraina. Cu cât mai rapid Rusia va face acest lucru, cu atât mai repede vom avea Rusia la hotarul nostru. Asta vreți, dragi prieteni?! Rusia nu a fost niciodată prietenul nostru? Amintiți-vă cine ne-a dezbinat mereu și ne-a furat din teritorii, și-a bătut joc de noi prin gulaguri, ne-a deportat în Siberia, ne-a rusificat și îndobitocit. Cum am ajuns noi codașii Europei, datorită cui? Să ne dăm bine seama că Rusia nu este și nu ne-a fost niciodată prieten. Încercarea de a „evita războiul” nu va face decât să ne găsească și mai nepregătiți, iar aici, în Republica Moldova, rușii pregătesc provocări pentru a avea un pretext la nivel internațional că „rușii din Republica Moldova sunt în pericol”, că „statul Republica Moldova nu le garantează drepturile și libertățile”, că „în Republica Moldova e cenzură”. Cum să nu! La Moscova primești bătaie dacă stai cu o pancartă în mână.Nu este exclus ca pe 9 mai, ei să-și organizeze singuri o provocare. Să ne imaginăm că în rândul socialiștilor aruncă cineva o grenadă – cadre video, sânge, panică. Ce face apoi Rusia? Spune că în Republica Moldova rușii nu sunt în siguranță și trebuie să vină să „asigure securitatea” cetățenilor ruși.Mă mir când îi văd pe unii cum spun că vor ieși pe 9 mai cu „simbolul victoriei”, „simbolul bunicului meu”. Oameni buni, panglica Sfântului Gheorghe este simbolul victoriei?! Este simbolul războiului, al terorismului, cu ajutorul căruia se omoară oamenii. Vreți să marcați 9 mai? Nicio problemă! Marcați, e zi de doliu, au decedat milioane de oameni. Purtați panglica neagră de doliu or la voi războiul e fericire? Purtați drapelul Republicii Moldova, dacă tot vă dați mari patrioți.Îndemnul meu – nu ieșiți în stradă de 9 mai alături de socialiști. De 9 mai, socialiștii vor reprezenta provocare, vărsare de sânge și destabilizarea ordinii publice.Editorial semnat de Vlad Bilețchi