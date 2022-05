Ministerul Apărării a reacționat la declarațiile Directorului CIA, Avril Haines, și cheamă la calm și discernământ

12:40

Cotidianul The New York Times a câştigat în acest an trei premii Pulitzer. Totodată, The Washington Post a fost recompensat cu distincţia pentru serviciul public, iar Reuters a obţinut premiul pentru fotoreportaj. În acest an s-au învrednicit de acest premiu și jurnaliştii ucraineni. Aceștia au primit un Pulitzer special pentru „curajul" lor de a relata