Cerealele furate de ruși din Ucraina se află pe nave cargo în Marea Mediterană. Care ar fi destinația...

Momentul în care președintele Consiliului European Charles Michel, aflat luni în vizită la Odesa, se refugiază într-un adăpost antiaerian, în timp ce rușii lansează noi atacuri, transmite hotnews. În timpul unei întâlniri cu premierul ucrainean Denys Shmyhal, „participanții au trebuit să întrerupă întâlnirea pentru a se adăposti în timp ce rachetele loveau din nou regiunea”. Imaginea acu cei doi discutând în adăpsot a fost publicată de premierul Ucrainei, pe twitter. Official part of our meeting...