Sinteza presei internaționale: „Ziua Victoriei a fost furată de la veterani, de la fostele republici sovietice și de la oamenii care onorează cu sinceritate efortul învingătorilor fascismului”

Cotidianul american The New York Times a câștigat trei premii Pulitzer 2022. Publicația The Washington Post a revendicat premiul serviciul public „pentru relatarea convingătoare a asaltului asupra Washingtonului din 6 ianuarie 2021, oferind publicului o înțelegere profundă a uneia dintre cele mai întunecate zile ale națiunii”, iar agenția britanică de știri Reuters a primit premiul...