PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA PATRONA DOUĂ PROIECTE CU ROMÂNIA
Infotag, 10 mai 2022 14:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA PATRONA DOUĂ PROIECTE CU ROMÂNIA
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PENTRU A PATRA OARĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2022, BANCA NAȚIONALĂ A MAJORAT RATA DE BAZĂ CU TREI PUNCTE – PÂNĂ LA 15,5% # Infotag
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VICEPREŞEDINTE AL PLATFORMEI DA: FORȚELE PRO-RUSE POT ÎNCERCA SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA PE 9 MAI # Infotag
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PARLAMENTUL EUROPEAN A ADOPTAT O REZOLUȚIE ÎN SPRIJINUL ACORDĂRII REPUBLICII MOLDOVA A STATUTULUI DE CANDIDAT LA ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ VA ALOCA MOLDOVEI FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU COMBATEREA ATACURILOR CIBERNETICE ȘI A DEZINFORMĂRII # Infotag
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CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE MOLDOVEI DE LA MOLDAVSKAIA GRES A FOST PRELUNGIT CU O LUNĂ # Infotag
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29 aprilie 2022
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ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA A ANULAT ÎN AUTONOMIE INTERDICȚIA LA PURTAREA PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL PENTRU REINTEGRARE ȘI CONSILIERUL PREȘEDINTELUI S-AU ÎNTÎLNIT CU LIDERUL TRANSNISTRIEI # Infotag
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PREȘEDINTELE MOLDOVEI: RISCURI DE SECURITATE EXISTĂ PENTRU TOȚI DIN MOMENTUL ÎN CARE A ÎNCEPUT RĂZBOIUL DIN UCRAINA # Infotag
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28 aprilie 2022
21:00
MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT # Infotag
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RUSIA CERE O INVESTIGARE OBIECTIVĂ A INCIDENTELOR DIN TRANSNISTRIA - REPREZENTANT AL MAE RUS # Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST LANSATĂ ÎN CIRCULAŢIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ DEDICATĂ PARTICIPĂRII ECHIPEI „SHERIFF” LA EUROPA LEAGUE UEFA # Infotag
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27 aprilie 2022
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MISIUNEA OSCE ÎN MOLDOVA CONDAMNĂ ORICE ÎNCERCĂRI DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI ȘI CHEAMĂ LA PĂSTRAREA CALMULUI # Infotag
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