PREŞEDINTELE MAIA SANDU VA PATRONA DOUĂ PROIECTE CU ROMÂNIA

Infotag, 10 mai 2022 14:00

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3 mai 2022
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29 aprilie 2022
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ADUNAREA POPULARĂ DIN GĂGĂUZIA A ANULAT ÎN AUTONOMIE INTERDICȚIA LA PURTAREA PANGLICII SFÂNTULUI GHEORGHE Infotag
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28 aprilie 2022
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MOLDOVA A PRIMIT O OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE DIN 1 MAI DE LA DOUĂ COMPANII, LA PREŢUL DE 96 DOLARI PENTRU UN MEGAWATT Infotag
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