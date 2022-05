BizRadar, aplicația destinată oamenilor de afaceri, a fost prezentată de Secretariatul Consiliului Economic

10:30

Cadavrele a 44 de persoane au găsite sub ruinele unui bloc din localitatea Izium, regiunea Harkov, Ucraina. Conducerea locală afirmă că locuința a fost distrusă în prima decadă a lunii martie. Clădirea avea cinci etaje, transmite șeful administrației locale din Harkov, Oleg Sinegubov. Potrivit lui, aceasta a fost făcută una cu pământul de către trupele […] Articolul Au zăcut două luni sub ruine. 44 de cadavre, găsite sub dărâmăturile unui bloc distrus în Izium la început de martie apare prima dată în Realitatea.md.