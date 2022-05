Război în Ucraina | Paradă la Moscova și lend-lease american pentru Kiev

13:51

Mai multe cotidiene europene, între care The Guardian în Marea Britanie sau TAZ in Germania, publică de 9 mai, articole ale redacției „în exil” a publicației ruse Novaya Gazeta, interzisă în Rusia. Kiril Martînov, redactorul-șef al noii publicații „Novaya Gazeta Europe”, cu sediul în Letonia, a precizat că, pentru publicul din Rusia, Telegam rămâne platfoma principală de informare și comunicare. Pe lîngă o nouă pagină de internet novayagazeta.eu, publicația „din exil” mai are un canal YouTube și...