„Pentru curaj și rezistență”. Jurnaliştilor ucraineni li s-a acordat un premiu special Pulitzer

Doi oameni au fost ucişi în urma bombardării unei şcoli din satul ucrainean Belogorovka, regiunea Lugansk. Potrivit șefulului administrației militare din Lugansk, 30 de persoane au fost evacuate și alte 60 au rămas sub dărâmături. „Cel mai probabil au murit", a spus oficialul ucrainean. Din numărul total de persoane evacuate din dărâmături, 7 sunt rănite. Șeful […]