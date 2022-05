FOTO // Peste 150 de copii au lansat spre cer porumbei, în scuarul Catedralei Mitropolitane din Chișinău

18:00

O influenceriţă rusă şi partenerul ei vor fi expulzaţi de pe insula indoneziană Bali din cauza unei fotografii nud a tinerei femei realizate sub un copac sacru, încălcând astfel normele culturale locale, a anunţat vineri un oficial al serviciilor de imigraţie indoneziene. Alina Fazleeva, care are mii de urmăritori pe Instagram, a pozat nud sub [...] Articolul Un cuplu rus va fi expulzat din Bali din cauza unei fotografii