Panglica Sfântului Gheorghe, purtată de mai mulți deputați la marșul organizat de Ziua Victoriei

20:40

Comisia Europeană nu are informaţii conform cărora vreo companie europeană a plătit în ruble pentru gazele ruseşti, după ce Moscova a cerut cumpărătorilor străini să se conformeze mecanismului de convertire a plăţilor din euro sau dolari în ruble, a declarat luni comisarul pentru energie, Kadri Simson, relatează Reuters. „Comisia Europeană... The post Comisarul european pentru energie spune că nicio țară nu a plătit în ruble pentru gazele ruseşti: „UE nu are astfel de informații” appeared first on Portal de știri.