Ambasadorul UE la Chișinău: Ziua Europei, marcată în acest an într-un context care ne-a întristat și tulburat profund

Sub genericul „SOLIDARITATE PENTRU PACE”, activitățile planificate pe parcursul lunii mai vor evidenția cultura și valorile Uniunii Europene, precum și asistența oferită de UE și statele sale membre, în spiritul Echipei Europa, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. Dragi prieteni, Ziua Europei este marcată în acest an într-un context care ne-a întristat și tulburat profund. În […] Articolul Ambasadorul UE la Chișinău: Ziua Europei, marcată în acest an într-un context care ne-a întristat și tulburat profund apare prima dată în Bani.md.

