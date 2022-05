La Odesa a fost instituită ora marțială. Moldovenii sunt îndemnați să excludă călătoriile în Ucraina în această perioadă

16:50

Unele sate din regiunea Nicolaev a Ucrainei se află în apropierea imediată a luptelor militare. De exemplu, localitatea Pribugskoe. Înainte de război, acolo locuiau 1350 de oameni. În prezent, sunt 29 – cei care refuză să își părăsească satul. Printre ei, bunica Galea, care locuiește într-o casă pe jumătate dărâmată din cauza bombardamentelor. Aceasta are […] The post VIDEO Reportaj NM din regiunea Nicolaev. Cum trăiesc oamenii care refuză să plece din satele bombardate appeared first on NewsMaker.