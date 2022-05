Preşedintele Germaniei îl acuză pe Putin că a spulberat „visul unei epoci a păcii în Europa”

13:20

Jurnalistul Alex Luhn, fost corespondent în Rusia pentru The Guardian and The Telegraph, anunță că peste 3,8 milioane de ruși au ales să plece din țară după ce Putin a ... Post-ul „Slabe șanse pentru o revoluție în Rusia”. Circa 3,8 milioane de ruși au plecat din țară în ultimele luni apare prima dată în Unica.md.