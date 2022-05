(DOC) Panglica Sf. Gheorghe, interzisă în Găgăuzia. Decizia a fost pronunțată astăzi

15:10

Premierul Ucrainei Denis Șmigal afirmă că conducerea politică de vârf a Rusiei, potrivit serviciilor de informații externe, discută să declare pe 9 mai un „război” împotriva Ucrainei, relatează Meduza. „Potrivit serviciilor de informații partenere, Rusia are astfel de intenții – pe 9 mai, să declare un război. Astfel de conversații, înțelegem că există. Asemenea posibilități se discută […] The post Prim-ministrul Ucrainei afirmă că Rusia ar putea declara „război” Ucrainei pe 9 mai appeared first on NewsMaker.