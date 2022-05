(video) Locuitorii din Tirana au fost întrebați de primar dacă un autobuz de rută oprit deasupra unui râu să fie scos sau nu

10:30

Toamna trecută, muzicianul și actorul american William James Adams jr., cunoscut sub numele de scenă will.i.am, a devenit ambasadorul mărcii Mercedes-AMG. De obicei, acest „post” nu înseamnă nimic special, dar William a decis totuşi să lase o amprentă în istoria acestei cooperări. Rezultatul este un one-off numit WILL.I.AMG alias The Flip. Acest uriaș coupe brutal a fost […] Articolul (video) Colaborarea dintre Mercedes-AMG, West Coast Customs şi will.i.am a dus la apariţia unicului The Flip apare prima dată în Autoblog.md.