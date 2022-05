Marea Britanie trimite Ucrainei un ajutor de 1,3 miliarde de lire sterline

10:00

Zilele Libertății Presei, lansate de Centrul pentru Jurnalism Independent, se vor desfășura anul acesta, din 3 mai, sub genericul: „Opriți Războiul!”, subliniind rolul crucial al jurnalismului obiectiv, bazat pe fapte, transmite IPN. Într-un comunicat de presă, Centrul pentru Jurnalism Independent susține că prin evenimentele organizate cu acest prilej vor fi... The post CJI lansează Zilele Libertății Presei 2022 cu îndemnul: „Opriți Războiul!” appeared first on Portal de știri.