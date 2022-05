Situația în care Ucraina va fi gata să oprească tranzitul gazelor rusești. „L-am bloca cu plăcere”

10:00

Republica Moldova a solicitat Gazpromului prelungirea perioadei de audit cu un an, însă deocamdată nu a primit un răspuns, potrivit ministrului Infrastructurii, Andrei Spînu. Nu am primit un răspuns oficial de la Gazprom. Moldovagaz a primit am primit un răspuns prin care s-au confirmat volumele pentru luna mai. Până la data de 20 a fiecărei […]