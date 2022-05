Presa din Tiraspol: „La Rîbnița s-au auzit explozii”. Două drone ar fi fost văzute deasupra localității 

17:30

Procuratura Anticorupție (PA) informează despre evoluția investigațiilor pe cauza penală denumită generic „Terenurile de la Durlești". Astfel PA precizează că, de la începerea anchetei, au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație. – au fost audiate 45 persoane, în calitate de martori; – au fost recunoscute și audiate în […]