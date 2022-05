Irak: Ultima furtună de nisip, a şaptea într-o lună, trimite mii de irakieni la spital

14:00

Irina, o tînără de 23 de ani, originară din Ucraina, a fugit din calea războiului și s-a refugiat în R. Moldova, unde are un trai liniștit.„Îmi vedeam viitorul la Odesa. Dar, pe 24 februarie m-am trezit de la sunetul exploziilor și am înțeles imediat că visul meu a luat sfîrșit. Viitorul se arăta nesigur. Oamenii stăteau în rînd la magazine alimentare, la bancomate. Toată ziua am citit știri,