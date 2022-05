Noi detalii despre perchezițiile la domiciliul lui Pavel Filip. Ce au ridicat procurorii

16:30

„Sunt Irina. Am 23 de ani și am fost nevoită să mă refugiez în Moldova. Aici ofer asistență psihologică semenilor mei, care au plecat din Ucraina din cauza războiului”. Așa își începe povestea tânăra, care a devenit recent magistră în psihologie la o universitate din orașul natal Harkiv. Urma să se angajeze ca psiholog în … Articolul „Într-o zi am pierdut totul”. Istoria psihologului ucrainean care acum consiliază refugiați la Criuleni apare prima dată în ZUGO.