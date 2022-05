Pasager reținut după ce a deschis o ușă a avionului în care era și a ieșit pe aripa aeronavei...

22:50

Noi atacuri au loc asupra uzinei Azovstal, joi, deși Rusia a spus că a încetat focul pentru trei zile astfel încât să poată fi evacuați civilii care au rămas blocați în subsolurile oțelăriei, scrie Hotnews. ️#Azovstal is attacked by Russian occupants now #StopRussia #Mariupol pic.twitter.com/hilNk0VFXV — НГУ (@ng_ukraine) May 5, 2022 Rusia a ”încălcat” armistițiul de trei zile promis la oțelărie, unde s-au refugiat civilii și ultimii apărători ai orașului, a spus Sviatoslav Palamar, comandant a...