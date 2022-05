NM Espresso: despre vizita Maiei Sandu la un veteran de 100 de ani, declarația bașcanului Găgăuziei și €52 mln din partea UE

18:10

Studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) desfăşoară, în perioada 3 mai −4 iunie, curent, instruirea de campanie la Batalionul de instrucţie — Baza militară de instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca. Potrivit rectorului (comandant) al AMFA, colonel Anatolie Bucuci, în cadrul şedinţelor practice, studenții execută trageri din armamentul de infanterie din dotarea Armatei Naționale. Sursa a specificat că antrenamentele se desfășoară în conformitate cu Planul de învățământ pentru anul de studii 2022-2023 și nu are […] The post Trageri de instruire la poligonul Bulboaca. Ministerul Apărării dă asigurări că nu are legătură cu situația din regiune appeared first on NewsMaker.