Peste 20% dintre speciile de reptile se află în pericol de dispariție

23:30

Regizorul şi scenaristul american Paul Schrader, figură centrală a cinemaului New Hollywood, va fi distins cu Leul de Aur pentru întreaga carieră la ediţia de anul acesta a Festivalului de Film de la Veneţia, informează Noi.md cu referire la agerpres.ro.Schrader a semnat scenariul unor pelicule precum ''Taxi Driver'' şi ''The Last Temptation of Christ'', în regia lui Martin Scorsese, şi a cola