Președintele Lituaniei va efectua o vizită în Republica Moldova

19:50

În ultimele zile se derulează un atac mediatic virulent, care are drept scop ponegrirea imaginii lui Jason Jay Smart, un politolog american, expert în politica externă și în relațiile cu Rusia și Statele Unite. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Smart scrie că Moscova și-a propus "uciderea reputației" acestuia și distribuie informații calomnioase prin [...]