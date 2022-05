Natalia Gavrilița: UE a oferit Republicii Moldova 53 de milioane de euro în calitate de suport bugetar

14:50

Misiunea OSCE din Republica Moldova condamnă încercările de destabilizare a situației în Zona de Securitate și Transnistria și face apel la toate părțile să mențină calmul și să se abțină de la orice acțiune care ar putea submina încrederea și stabilitatea pe ambele maluri ale Nistrului. Într-o postare pe Facebook,...