Croissant-ul neterminat de Angelina Jolie în cafeneaua din Lviv, scos la vînzare

Strălucirea Lunii poate că a ascuns ploaia de meteoriţi Lyrid din aprilie, însă observatorii de stele vor avea o altă oportunitate la viitoarea ploaie de meteoriţi Eta Aquariids, care va atinge punctul culminant în jurul orei 12 a.m. ET, adică 7 a.m. ora Moldovei pe 5 mai, relatează Noi.md cu referire la dcnews.ro.Eta Aquariidele, denumite după constelaţia Aquarius, provin din resturile comete