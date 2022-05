In cea de-a 70-a zi de razboi, bombardamentele rusesti in Ucraina se intetesc. Armata rusa a lansat aseara aproximativ 18 rachete, inclusiv in zone ocolite pana acum, cum ar fi regiunea muntoasa Zakarpatie, de la granita cu Slovacia - VIDEO

In cea de-a 70-a zi de razboi, bombardamentele rusesti in Ucraina se intetesc. Armata rusa a lansat aseara aproximativ 18 rachete, inclusiv in zone ocolite pana acum, cum ar fi regiunea muntoasa Zakarpatie, de la granita cu Slovacia - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md