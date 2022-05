Cetăţenii Republicii Moldova care au muncit în Elveţia ar putea beneficia de pensii

13:30

Uniunea Europeană intenționează să ofere Republicii Moldova mai mult sprijin militar și ajutor pentru combaterea atacurilor cibernetice. Un anunț în acest sens a fost făcut de Charles Michel, președintele Consiliului European, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Astfel, după o întrevedere cu președintele Maia Sandu, oficialul european a dat asigurări că UE va continua să susțină Republica Moldova, subliniind că acest stat a fost afectat de războiului din Ucraina. „Cu regret consecințele războiului nu se opresc la frontiere Ucrainei, acestea sunt globale. (...) Prețurile pentru produsele alimentare și pentru energie au crescut. Republica Moldova a fost afectată în special de acest război care are loc în vecinătate, dar și de incidente de provocări. Republica Moldova a condamnat invazia Rusiei în Ucraina și a primit un număr enorm de refugiați ucraineni. Noi suntem solitari cu R. Moldova. Și este de datoria noastră să vă ajutăm și să sporim susținerea noastră pentru stabilitatea, securitatea, integritatea teritorială și suveranitatea R. Moldova”, a subliniat președintele Consiliului European. În acest sens, oficialul european a adăugat că UE va ajuta Republica Moldova din punct de vedere politic și economic, dar s-a referit și la un sprijin pentru securitate și apărare. „Vom ajuta R. Moldova să-și consolideze reziliența și să facă față efectelor crizei agresiunii ruse din Ucraina. Anul trecut am anunțat o susținere de 7 milioane de euro pentru echipamente. (...) În acest an planificăm să majorăm susținerea pentru R. Moldova, oferind forțelor armate echipamente suplimentare. De asemenea vom consolida coeziunea socială și împotriva atacurilor cibernetice”, a precizat Charles Michel. Ulterior, oficialul european a oferit mai multe detalii cu privire sprijinul militar pentru Republica Moldova pe care UE ar intenționa să-l acorde. „Referitor la sprijinul militar pentru Republica Moldova, au fost luate decizii. De exemplu, intenționăm să susținem logistica de apărare cibernetică. Astăzi am discutat cum putem să oferim mai mult sprijin militar, mai multe activități de consolidarea a capacităților militare ale Republicii Moldova. Pentru noi este important să prevenim escaladări”, a spus Charles Michel. În cadrul aceleiași conferințe, președintele Consiliului European a mai anunțat că în următoarele două luni, UE va transmite un semnal clar referitor la cererea de aderare depusă de Republica Moldova. La rândul său, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat că apreciază vizita oficialului european drept semn de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova. Șefa statului a afirmat că mizează pe deschiderea pieței europene și eliminarea tarifelor pentru produsele moldovenești. De asemenea, Maia Sandu a spus că Republica Moldova are nevoie de permise pentru traversarea teritoriului UE pentru transportatorii de mărfuri, care nu mai pot folosi rutele din est. Autoritățile de la Chișinău contează și pe sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro și acceptarea operatorilor mobili din R. Moldova în rețeaua europeană de roaming. Articolul Președintele Consiliului European, la Chișinău: UE va acorda sprijin militar pentru R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.