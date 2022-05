Poliția a înregistrat 60 de cazuri de încălcare a legii cu privire la interzicerea simbolurilor agresiunilor militare

15:50

Ministerul Apărării susține că, în prezent, nu există indicii care să arate că Republica Moldova este în pericol, iar constatările vin nu doar de la Chișinău, ci și din partea partenerilor externi ai țării. Declarația a fost făcută de către reprezentanta instituției, Ala Diaconu, pentru NM, în contextul articolului publicat de The Times, despre un […] The post Reacția Ministerului Apărării la articolul The Times, despre „invazia Moldovei” de către Rusia appeared first on NewsMaker.