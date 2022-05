Noi provocări! Tiraspolul anunță că a doborât o dronă încărcată cu material explozibil

13:00

Rusia intenționează să atace Republica Moldova pentru a deschide un nou front împotriva Ucrainei, scrie The Times, care citează surse din cadrul serviciilor secrete ucrainene.Una dintre sursele publicației britanice a spus că există mai mulți factori care care indică un atac în viitorul apropiat asupra fostului stat sovietic, care are o armată formată din numai 3.250 de militari. Dacă vor prelua controlul asupra Republicii Moldova, trupele ruse ar putea ataca orașul-port Odesa dinspre vest.„Credem că Kremlinul a luat deja decizia de a ataca Republica Moldova. Soarta Moldovei este crucială. Dacă rușii reușesc să preia controlul asupra țării, noi (Ucraina - n.red.) vom deveni mai vulnerabili din punct de vedere militar - va fi o amenințare la adresa integrității Ucrainei”, a spus sursele The Times.Ucrainenii ar fi observat o anumită activitate pe aerodromul de la Tiraspol, capitala de facto a Transnistriei nerecunoscute. Sursele militare citate de The Times spun că serviciile secrete ruse iau în considerare posibilitatea de a genera revolte în Transnistria, unde, în prezent, există nemulțumiri privind creșterea prețurilor.Autorii articolului din The Times precizează că nu au putut confirma aceste date din surse independente. Dacă Rusia recunoaște independența Transnistriei, aceasta va fi o amenințare directă și o încălcare a integrității teritoriale a Republicii Moldova. Aceasta ar fi o repetare a „scenariului Donbas”, mai scrie The Times, potrivit Ukrainska Pravda.Sursele citate de jurnaliștii britanici spun că armata rusă intenţionează să trimită trupe din Crimeea în Transnistria cu avioane IL-76 și elicoptere.Pe de altă parte, analizele agențiilor de informații occidentale arată că rușii nu au capacități suficiente pentru a zbura în siguranță deasupra zonelor protejate de sistemele antiaeriene ale Ucrainei. În plus, pentru a furniza muniție și întăriri unităților ruse, este necesar să se creeze un „coridor” terestru din Hersonul capturat, prin regiunile Mikolaiv și Odesa, înfruntând rezistența forțelor ucrainene.Rușii ar putea încerca să desfășoare o operațiune militară în Republica Moldova mai aproape de Ziua Victoriei, pe 9 mai, mai scrie The Times, potrivit Ukrainska Pravda. Rusia ar putea recunoaște independența Transnistriei, iar serviciile speciale ruse ar putea ateriza la Tiraspol în același timp în care sunt organizate revolte la Chișinău.Analiștii militari Jack Watling și Nick Reynolds de la Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Apărare și Securitate ( RUSI ), din Marea Britanie, consideră că o astfel de operațiune a rușilor ar avea trei obiective:► să retragă o parte din trupele ucrainene pe frontul de sud-vest;► să oprească cursul pro-european al actualei guvernări în Moldova;► să sperie Occidentul că sprijinirea Ucrainei cu arme și bani ar putea duce la o destabilizare suplimentară în regiune, în special în Balcani.