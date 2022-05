Tiraspolul anunță despre neutralizarea unei drone încărcată cu material explozibil

12:30

Avionul de model Tu-134, care se află la intrarea în Aeroportul Internațional Chișinău și a devenit un simbol al acestui loc, a fost vandalizat. Persoane necunoscute au desenat pe aparatul de zbor svastica, simbolul folosit de partidul nazist german în cel de-al doilea război mondial. Poliția nu a reușit să identifice autorul. Imagini în care […]