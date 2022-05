Lecţia practică de gramatică: „încetinează” sau „încetineşte”?

08:00

Unirea, printre multe alte probleme de ordin politic, social și cultural, pe care le-a ridicat, numără și problema studierii trecutului provinciilor alipite sub dominații străine, și mai ales, a Basarabiei, care are multe trăsături cu totul specifice. Nu putem să ne mărginim cu expunerea numai a suferințelor românilor sub dominațiile străine, după cum se propune. …