Explozii puternice în orașele Odesa și Nikolaev. Administrația regională de stat raportează morți și victime

La începutul anului 2022, la AGORA ne-am propus să vă oferim și mai mult conținut calitativ de autor. Ne-am lărgit echipa de contributori, am publicat editoriale, analize și articole de opinie, iar la fiecare ședință de redacție miroase a creier ars în încercarea de a veni cu subiecte interesante care să meargă dincolo de știri. În acest an ne-am propus să dedicăm fiecare lună din an unei teme mari pe care să o dezghiocăm în mai multe subiecte de autor, însă războiul a schimbat narativul și prioritățile redacției. În luna mai, simțim că suntem gata să venim cu materiale care vor fi dedicate integrării Republicii Moldova în UE.