Drept la țintă. Video în care două nave ruseşti de patrulare din clasa Raptor sunt distruse de o dronă Bayraktar ucraineană

10:20

Gazprom a anunțat, duminică, că în primele luni ale acestui an livrările sale de gaze naturale spre China via conducta „Power of Siberia” au crescut cu aproape 60% în ritm ... Post-ul Gazprom: exporturile de gaze către China au crescut cu aproape 60% de la începutul anului apare prima dată în Unica.md.