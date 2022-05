The Times scrie despre un posibil atac al Rusiei în Moldova. Ministerul Apărării: Nu sunt indicii de pericol

Surse ucrainene ale cotidianului britanic The Times susțin că Rusia a elaborat planuri clare pentru invazia Moldovei, potrivit Antena3. Reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău au declarat pentru TV8.md că nu există indicii care ar arăta că Republica Moldova este în pericol. „Cu referire la articolul publicației britanice The Times despre Moldova, comunicăm că toate instituțiile […] Articolul The Times scrie despre un posibil atac al Rusiei în Moldova. Ministerul Apărării: Nu sunt indicii de pericol apare prima dată în Actual.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Actual.md