Deputatul care și-a cumpărat automobil înmatriculat la Iași, în 2021

09:10

„Cifrele pe care le văd în Moldova mă îngrijorează de-a dreptul. Fie că este vorba de prețuri, rata de șomaj sau ocupație, salarii etc. Totuși, am studiat datele legate de sistemul educațional din țară și am rămas uimită mai ales de un aspect care pur și simplu m-a lăsat fără cuvinte. Și anume, învățământul nu […]