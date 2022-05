BREAKING: Ministrul justiţiei a demisionat şi renunţă la politică. Va deveni directorul executiv al asociaţiei de producătorilor de bere

Ministrul danez al justiţiei, Nick Haekkerup, a demisionat şi renunţă la politică, a anunţat el pe neaşteptate duminică, transmite dpa. El a demisionat şi din parlament, potrivit anunţului făcut pe The post BREAKING: Ministrul justiţiei a demisionat şi renunţă la politică. Va deveni directorul executiv al asociaţiei de producătorilor de bere first appeared on NEXTA.

