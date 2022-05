Ministerul rus al Apărării: încă 21 de persoane au fost evacuate din uzina „Azovstal”

20:40

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, vineri, că România nu recomandă cetăţenilor români să părăsească Republica Moldova, precizând că în acest moment nu este cazul pentru o astfel de decizie, scrie AGERPRES. „La nivelul Ministerului de Externe şi al Guvernului am efectuat analiza indicatorilor care ar putea să genereze o astfel de decizie. Nu este cazul […] The post Nicolae Ciucă: România nu recomandă cetăţenilor români să părăsească Republica Moldova appeared first on NewsMaker.