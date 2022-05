Rusia rămâne fără rachete: Maşinăria de război a lui Putin începe să scârţâie

23:20

Un reportaj The Times arată viața din Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, controlată de forțele ruse, care, așa cum arată reportajul, pare să fi rămas "încremenită în 1990": În piața de lângă Casa de Cultură a Poporului, doi adolescenți fumează o țigară sub o statuie albă și strălucitoare a lui Lenin. În apropiere, o […]