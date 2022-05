Intervenție IGSU pe strada Gagarin din capitală

08:30

Regim online pentru școlile cu predare in limba română din stânga Nistrului, in perioada 03 și 10 mai 2022, a decis Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, informează Elita TV. ”În contextul situației actuale din regiunea transnistreană, instituțiile de învățământ din raioanele din stânga Nistrului și orașul Bender subordonate Ministerului Educației și Cercetării în [...] Articolul DOC // Regim online pentru școlile cu predare in limba română din stânga Nistrului apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.