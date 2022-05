Rusia acuză Ucraina că a atacat două sate din Herson, fiind provocate decese printre civili

14:10

Kremlinul nu a invitat niciunul dintre liderii străini la parada de 9 mai de la Moscova în onoarea a 77 de ani de la Victoria în Marele Război Patriotic. Anunțul a fost făcut de purtătorului de cuvînt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de Meduza. „Nu am invitat niciunul dintre liderii străini la Ziua Victoriei, pentru […] The post Fără lideri străini la parada de 9 mai de la Moscova. Peskov: „nu este o dată aniversară” appeared first on NewsMaker.