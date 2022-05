Întrevederea secretarului de stat Veaceslav Dobîndă cu senatorul american Steven D. Daines

07:30

În ajun de Paștele Blajinilor, Piața Centrală s-a aglomerat din nou: După doi ani de pandemie oamenii au liber în cimitire În ajun de Paștele Blajinilor, Piața Centrală s-a aglomerat din nou. De data aceasta, oamenii cumpără tacâmuri, dulciuri și prosoape pe care le vor da de pomană. După doi ani în care am pomenit răposații în condiții de pandemie, cu restricții sanitare, în acest an, oamenii au liber în cimitire. Nelipsite pe morminte vor fi farfuriile, cănile, prosoapele și lumânările - așa c...