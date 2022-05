Noul tractor 8280 TTV de putere mare de la Deutz-Fahr, disponibil în Moldova

17:20

Piața terenurilor agricole s-a schimbat puțin comparativ cu anul trecut. Tradițional, și în 2022 am realizat un sondaj în rândul producătorilor pentru a afla prețul oferit per hectar de teren agricol în diferite raioane ale țării. Detalii despre prețul mediu oferit per un hectar de teren agricol în 2021 găsiți pe acest link, iar în […]